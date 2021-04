Mehr als 200.000 Corona-Impfungen binnen drei Tagen

Von Donnerstag bis Samstag wurden in Österreich mehr als 200.000 Menschen mit einer Corona-Schutzimpfung geimpft.

"Dreimal in Folge wurden so an einem Tag jeweils deutlich mehr als 60.000 Menschen geimpft", betonte das Gesundheitsministerium am Sonntag in einer Aussendung. Bisheriger Rekordtag war der vergangene Freitag, als 77.036 Stiche zum Schutz vor SARS-CoV-2 verabreicht wurden. Am Samstag waren es laut Ministerium immerhin 62.163.