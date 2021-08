Meghan Markle feiert 40. Geburtstag: Stationen eines Lebens von Hochzeit bis Megxit

Am Mittwoch feiert Meghan Markle ihren 40. Geburtstag. Hier ein Rückblick auf das Leben der Frau, die Prinz Harry veränderte - der Frau hinter dem "Megxit", die polarisierte wie kaum eine in Großbritannien.

Druck gegen Meghan Markle war groß - Megxit die Konsequenz

Mit ihren modernen Ansichten brachte sie nicht nur frischen Wind in die Royal Family - letztlich konnte sie dem Druck nicht mehr standhalten, der auf ihr lastete. Nicht wenige hegen einen Groll gegen sie, wodurch es letztlich zum Auswandern des Paars in die USA kam. Aktuell wohnt Markle mit Harry (36) und den Kindern Archie (2) und Baby Lilibet in Kalifornien.