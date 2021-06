So gratulieren die Royals zur Geburt von Meghans & Harrys Baby Lilibet Diana

Auch wenn der Austritt von Prinz Harry und Meghan Markle aus dem Königshaus für Zoff gesorgt hat, gratulieren die Royals nun brav zur Geburt von Baby Lilibet Diana - manche kühler als andere.

Am 4. Juni 2021 kam Prinz Harrys und Meghan Markles zweites Kind zur Welt. Queen Elisabeth blieb in ihren Glückwünschen relativ kühl, während Prinz William und Herzogin Kate sowie Prinz Charles und Herzogin Camilla in ihren Glückwünschen etwas euphorischer klangen. Wie diese genau lauteten, seht ihr im folgenden Video.