MedUni Wien entwickelt Medikament gegen schwere Covid-Verläufe

Auch die MedUni Wien ist an der Entwicklung eines Corona-Medikaments beteiligt, das sich in Tierversuchen vielversprechend zeigt. Das Spray müsste wie ein Asthma-Spray mehrmals täglich inhaliert werden.

Neben Impfungen wird weiterhin an Medikamenten gearbeitet, die die Auswirkungen der Coronapandemie einschränken könnten. Ein Forscherteam unter Leitung von Musa Khaitov am NRC Institut für Immunologie FBMA in Moskau in Kooperation mit Rudolf Valenta, Leiter der Abteilung für Immunpathologie am Institut für Pathophysiologie und Allergieforschung der MedUni Wien, arbeitet etwa derzeit an einem Mittel, das schwere Lungenschäden bei einer Covid-19-Erkrankung verhindern könnte.