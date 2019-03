"Mediale Vorverurteilung": Identitären-Chef Sellner bestreitet Kontakt zu Neuseeland-Attentäter

Bei einer Pressekonferenz im Wiener Türkenschanzpark versicherte Identitären-Chef Martin Sellner am Freitag erneut, keinen Kontakt mit dem Christchurch-Attentäter gepflegt zu haben und beklagte eine "mediale Vorverurteilung" seiner Person.

Identitären-Sprecher Martin Sellner hat am Freitagnachmittag doch noch einen kurzen Presseauftritt absolviert. Da das ursprünglich von ihm gewählte Cafe in Währing aufgrund des angekündigten Pressestatements kurzfristig zusperrte, verlegte Sellner das Statement in den nahegelegenen Türkenschanzpark. Umringt von einer Traube aus Journalisten und Polizisten beklagte er die “mediale Vorverurteilung” seiner Person.