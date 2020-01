MAXX21: Neuer Trampolin- und Actionpark eröffnet in Wien-Floridsdorf

Nach einer Testphase geht das MAXX21 direkt neben der U1 Station Aderklaaer Straße in Vollbetrieb. Zur Eröffnung gibt’s am ersten Ferienwochenende (31. Jänner bis 2. Februar) für jeden Einser im Zeugnis 1 Euro Rabatt auf den Eintrittspreis.

MAXX21: Toben auf Trampolinen oder beim Lasertag

In der zweistöckigen Halle kann man sich auf XXL-Trampolinfeldern austoben, sein Ballgefühl beim Trampolin-Fußball schärfen oder sich in der mit UV belichteten Lasertag Arena ganz im Stil von Mad Max & Co. mit seinen Freunden messen. Für alle, die von Lasertag nicht genug bekommen, gibt es jetzt V-Tag. Durch Wände getrennt aber in der digitalen Spielwelt vereint spielen bis zu 4 Spieler gegeneinander um den Sieg. Hartgesottenen Naturen sei das "Space Spin" empfohlen. Wie in einem Trainingscamp der NASA rotiert man kopfüber in alle Himmelsrichtungen.