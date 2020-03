Masters of Dirt kommen mit Freestyle Evolution Tour 2020 nach Wien

Die Masters of Dirt machen einmal mehr die Wiener Stadthalle unsicher ©Masters of Dirt | Pascal Riesinger

Am Wochenende heißt es erneut: "Masters of What?! Masters of Dirt!" - denn bei der "Freestyle Evolution Tour" der Masters of Dirt gibt es in der Wiener Stadthalle wieder jede Menge atemberaubende Tricks zu sehen.

Von Freitag, 13. bis Sonntag, 15. März 2020 sind in der Wiener Stadthalle wieder schnelle Bikes aller Art mit wilden Stunts und jeder Menge Feuer am Start. Bei der "Masters of Dirt Freestyle Evolution Tour 2020", die in der Bundeshauptstadt Station macht, kommen Freestylemotocross-Bikes, BMX, Mountainbikes, Schneemobile, Quads und ein Buggy zum Einsatz. Auch das Fahrerlager kann besucht werden.

Spektakuläre Show: Heiße Stunts auf schnellen Bikes

Die wilden Rider von Masters of Dirt sind mit vier Shows an drei Tagen zurück in der Wiener Stadthalle. Am zweiten März-Wochenende zeigen sie, dass sie im letzten Jahr nicht nur an vielen neuen Tricks getüftelt haben, sondern auch weiterhin bereit sind, über ihre Grenzen zu gehen, um dem Publikum eine einzigartige Show zu bieten.

Pures Adrenalin: Masters of Dirt in der Stadthalle Wien

Die Top-Athleten des M.O.D Teams zeigen atemberaubende Showelemente und unfassbare Tricks, die bei den Zusehern pures Adrenalin freisetzen. Auf BMX, Mountainbikes, FMX-Bikes, Quads, Buggys und sogar Snowmobiles setzen sie die Gesetze der Physik außer Kraft und lassen nichts unversucht, um ihre Fans jedes Jahr aufs Neue mit waghalsigen Tricks zum Staunen zu bringen. Dank der musikalischen Untermalung von DJ Mosaken und den Fireshows der sexy Fuelgirls ist die Show eine einzigartige Erfahrung für jedermann.