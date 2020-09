Maßnahmen gegen Covid-19 schaden psychischer Gesundheit

Die Maßnahmen der Regierung gegen Covid-19 schaden der psychischen Gesundheit bei vielen Menschen. Viele Österreicher seien ängstlicher, gereizter und verlieren ihre Lebensfreude.

Das Heraufbeschwören von Bedrohungen und Ängste vor dem Virus zu schüren sind keine adäquaten Steuerungsmittel gegen die Covid-19-Pandemie, erklärten Psychiater Donnerstag in Wien vor Journalisten. Die geistige Gesundheit der Österreicher leide an den Maßnahmen und der sozialen Distanz. Angst, Reizbarkeit und der Verlust an Lebensfreude sind die Symptome. Tabak und Alkohol werden zu "Krisenbewältigern", die persönliche Probleme jedoch verstärken können.