Massentests in Wien: Telefonische Anmeldung noch nicht möglich

Die Anmeldung für die Corona-Massentests in Wien hat begonnen. Eine telefonische Anmeldung ist bisher aber noch nicht möglich.

In Wien hat die Anmeldung für die Coronavirus-Massentests begonnen. Seit Mitternacht ist es möglich, sich online dafür zu registrieren - was eine Voraussetzung für eine Teilnahme ist. Eine telefonische Anmeldung gibt es noch nicht. Im Rathaus wird diese Variante nun vom Bund urgiert.

Anzahl der Anmeldungen noch unklar

Es sei bedauerlich, dass noch keine telefonische Anmeldemöglichkeit geschaffen worden sei, sagte der Wiener Gesundheitsstadtrat am Mittwoch der APA. Diese sei versprochen und auch von den Pensionistenverbänden verlangt worden. Wie viele Menschen sich für die Wiener Tests schon via Internet angemeldet haben, ist noch unklar. Dazu worden vorerst noch keine Daten veröffentlicht.

Die Untersuchungen starten in der Bundeshauptstadt am Freitag. Bis 13. Dezember können sich die Wienerinnen und Wiener an drei Standorten testen lassen. Die Terminvereinbarung ist obligatorisch, wobei auf die IT-Plattform des Bundes zurückgegriffen wird.