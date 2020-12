Anmeldung für Massentests in Wien gestartet

Seit Mitternacht kann man sich für einen Corona-Massentest in Wien anmelden. Die Untersuchungen starten am Freitag.

Die Anmeldung für die Coronavirus-Massentests in Wien ist ab heute, Mittwoch, möglich. Die Untersuchungen starten in der Bundeshauptstadt am Freitag. Bis 13. Dezember können sich die Wienerinnen und Wiener an drei Standorten testen lassen. Für die Teilnahme ist eine Terminvereinbarung nötig.