Massentests in Südtirol: "Alle haben Aktion unterstützt"

Knapp 350.000 Südtiroler wurden am Wochenende auf Corona getestet, der Ablauf war mehr oder weniger reibungsfrei. Nur durch eine effiziente Team-Arbeit konnte das erreicht werden.

Gerald Schimpf, einer der Einsatzleiter des Corona-Krisenstabs im Gesundheitsministerium, hat die SARS-CoV-2-Massentests in Südtirol am vergangenen Wochenende an Ort und Stelle mitverfolgt. Er habe "so eine Art Schulterschluss" beobachtet, Bevölkerung, Freiwilligenorganisationen, Gemeinden - "wirklich alle" hätte die Aktion unterstützt, sagte er im Ö1-Morgenjournal.