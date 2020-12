Massentests in NÖ: 0,15 Prozent der Teilnehmer positiv

Bei den flächendeckenden Corona-Untersuchungen in Niederösterreich sind am Samstag 440 positive Antigentests gezählt worden. Das entspricht einer Rate von 0,15 Prozent. Insgesamt 292.077 Personen ließen sich nach vorläufigem Stand der Auswertung einen Abstrich entnehmen.

Zufriedene Zwischenbilanz nach ersten Tag der Massentests in NÖ

Auf Bezirksebene hatte am Samstag laut dem Dashboard von Notruf Niederösterreich St. Pölten mit 25.816 durchgeführten Tests die Nase vorne, dahinter folgten Baden (22.653) und Mödling (22.293). Hinsichtlich der Altersstruktur zeigten sich die 50- bis 64-Jährigen am untersuchungsfreudigsten, in diesem Segment wurden 83.284 abgenommene Abstriche registriert. Generell folgt im Fall eines positiven Schnelltests eine PCR-Untersuchung in einer der bestehenden Drive-in-Stationen, um das Ergebnis zu bestätigen.