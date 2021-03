"Maskenfreies Einkaufen" in Wien fand nicht statt

Das angekündigte "maskenfreie Einkaufen" fand heute wohl nicht statt. Weder die Wiener Polizei noch die Sprecher der Rewe-Gruppe und von Spar Österreich meldeten irgendwelche Vorfälle.

Als "Sturm im Wasserglas" hat sich am Freitagabend die Aktion "Maskenfreies Einkaufen" von Corona-Leugnern und Maskenverweigerern entpuppt. Um 18.00 Uhr hätten sich in bestimmten Supermarkt-Filialen in ganz Österreich jeweils im Obst- und Gemüsebereich Aktivisten treffen und gemeinsam ihre FFP2-Masken ablegen sollen. Wie allerdings die Wiener Polizei sowie Unternehmenssprecherinnen der Rewe-Gruppe und von Spar Österreich auf APA-Anfrage erklärten, kam es zu keinen Verstößen.