Masken tragende Fische im Haus des Meeres in Wien

Für uns Menschen ist die derzeitige Situation, in der man vielerorts eine Maske tragen muss, eher ungewohnt. Das Haus des Meeres informiert über Fische, die dort seit jeher mit Maske zu erleben sind.

Am 8. Juni ist der Welttag der Ozeane. Das Haus des Meeres nimmt diesen zum Anlass, um zu zeigen, dass Maskentragen, wie wir Menschen es gerade tun müssen, im Meer nichts Neues ist.

Gesichtsmasken: Im Meer nichts Neues

Meist verläuft ein Streifen über das Auge, der dieses tarnt. Andere Korallenfisch-Arten treten zusätzlich mit großen, schwarzen Augenflecken in Erscheinung und locken so einen Angreifer auf ein vermeintlich falsches Auge - das sich meist am hinteren Ende des Tieres befindet.