Marathon-Geschichte in Wien geschrieben: Kipchoge erstmals unter 2 Stunden

Eliud Kipchoge hat in Wien Marathon-Geschichte geschrieben. Als erster Mensch der Welt lief er die 42,195 Kilometer auf der Wiener Prater Hauptallee in unter zwei Stunden.

Genau 1:59:40,2 Stunden brauchte der Kenianer Eliud Kipchoge für die Marathondistanz in Wien. Damit wurde die magische Marke von unter zwei Stunden zum ersten Mal gebrochen.

Olympiasieger Kipchoge erreichte mit grandioser Leistung im zweiten derartigen Versuch nach Monza 2017 sein Ziel. "Ich fühle mich sehr gut", sagte der Olympiasieger von Rio 2016, nachdem er die Strecke mit einem Schnitt von 2:50 Minuten abgespult hatte und der "Ineos 1:59 Challenge" nach akribischer Vorbereitung und dank der Hilfe eines großen Teams zum Erfolg verhalf. "Ich will die Menschen inspirieren und ihnen zeigen, dass sie kein Limit haben" erklärte Kipchoge, dem die Strapazen nicht anzumerken waren.

Druck war groß

Damit sicherte sich der 34-Jährige einen Platz in den Geschichtsbüchern des Sports. "Das Finish war der beste Moment meines Lebens", jubelte Kipchoge. Die Anspannung sei in den Tagen vor dem Bewerb größer geworden. "Als mich der Präsident Kenias und andere wichtige Personen angerufen haben, stieg der Druck", gab der Lauf-Star aus dem Hochland Kenias zu.

In der eigens für ihn organisierten Konkurrenz auf der Prater-Hauptallee, der "Ineos 1:59 Challenge", setzte Kipchoge dank akribischer Vorbereitung den ersten Schritt in eine neue Dimension des Marathonlaufs. Beim ersten Versuch vor zwei Jahren in Monza um 26 Sekunden gescheitert (2:00:25), klappte im herbstlichen Wien alles perfekt. "Die Erfahrung war wichtig. Ich habe meinen Traum realisiert", freute sich der dreifache Familienvater, der mit kenianischer Fahne eine Ehrenrunde drehte und mit den zahlreichen Zuschauern abklatschte.

2:50 Minuten pro Kilometer

Er wolle Geschichte schreiben und zeigen, dass es für keinen Menschen Leistungsgrenzen gebe, hatte Kipchoge im Vorfeld erklärt. Am Samstag trat er den Beweis an und spulte die 42,195-km-Distanz wie ein Uhrwerk ab. 2:50 Minuten pro Kilometer war die Zielzeit, die der dreifache Familienvater hinter den in V-Form laufenden Schrittmachern mit wenigen Sekunden Plus oder Minus exakt einhielt.

"Ich habe mich ab dem ersten Kilometer wirklich komfortabel gefühlt. Dafür habe ich die letzten viereinhalb Monate trainiert", sagte Kipchoge. "Es war in meinem Herzen und in meinem Geist, dass ich einen Marathon unter zwei Stunden laufen kann und zu zeigen, dass kein Mensch limitiert ist." In der Nacht war er nach sechs Stunden Schlaf schon um drei Uhr aufgewacht und um fünf Uhr aufgestanden. "Die Zeit zwischen 5 und 8:15 Uhr (der Startzeit, Anm.) war die härteste meines Lebens", meinte der erfolgreichste Marathonläufer der Welt.

Hinter einem Auto, das exakt die angepeilte Marke von 2:59:50 Stunden vorgab und eine Laser-Linie auf den frisch verlegten Asphalt projizierte, und von fünf wechselnden Pacemakern (aus einer Gruppe von insgesamt 36 Topathleten) auf der orange markierten Ideallinie geführt sowie von einem Fahrrad von seinem Manager Valentijn Trouw mit Getränken versorgt, lief der 52 kg leichte Olympiasieger von Rio 2016 scheinbar mühelos die bisher schnellste Zeit.

Kein offizieller Rekord

Diese wird aber trotz der bei ihm und den Schrittmachern im Vorfeld und nach dem Bewerb durchgeführten Dopingkontrollen vom Weltverband nicht als Weltrekord anerkannt. Diverse Faktoren (kein offizielles Rennen, wechselnde Schrittmacher, fliegende Versorgung unterwegs) entsprachen nicht dem Reglement. Die offizielle Bestmarke hat Kipchoge jedoch seit dem Berlin-Marathon 2018 mit 2:01:39 Stunden auch in seinem Besitz.

Das Vorhaben in Wien war nicht unumstritten, der Ablauf mit zahlreichen wechselnden Pacemakern rief auch Kritiker auf den Plan. Doch Kipchoge rückte sein großes Ziel in den Vordergrund. #nohumanislimited (kein Mensch hat Grenzen) lautete sein Motto. Mit dem Erfolg wolle er vielen Menschen ein Vorbild sein, betonte er stets.

Die Klasse Kipchoges, der in Tokio 2020 erneut Olympia-Gold nachjagen wird, ist ohnehin unbestritten. 2003 hatte er mit 18 Jahren vor den Favoriten Hicham El Guerrouj (MAR) und Kenenisa Bekele (ETH) WM-Gold über 5.000 m geholt. Nach dem Wechsel auf die Marathon-Distanz 2013 gewann er zehn von bisher elf bestrittenen Stadt-Marathons und eroberte zudem Olympia-Gold.

Wiens Bürgermeister gratulierte

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig empfing den Rekordläufer im Ziel und gratulierte: "Was Eliud Kipchoge heute geleistet hat, ist unglaublich. Es freut mich umso mehr, dass sein Weltrekord in unserer schönen Stadt Wien gelungen ist."

Angefeuert von tausenden Fans am Streckenrand und unterstützt von mehr als 40 Mitläufern, den "Pacemakers", lief Kipchoge um 10:15 Uhr ins Ziel. Fernsehteams aus mehr als 30 Ländern übertrugen den historischen Rekord live in die Welt.

Steckbrief Eliud Kipchoge

Eliud KIPCHOGE (Kenia/34 Jahre)

Geboren: 5. November 1984 in Kapsisiywa bei Kapsabet (Nandi District)

Wohnort: Eldoret

Größe/Gewicht: 1,67 m/52 kg

Familienstand: verheiratet, drei Kinder

Team: NN Running Team

Trainingsort: Kaptagat (Kenia)

Coach: Patrick Sang (KEN/seit 2001)

Größte Erfolge: Olympia: Gold Rio 2016 (Marathon), Silber Peking 2008 und Bronze Athen 2004 (jeweils 5.000 m) WM: Gold 2003, Silber 2007 (jeweils 5.000 m) Hallen-WM: Bronze 2006 (3.000 m) Cross-WM: Gold U20 2003

Weltrekord-Inhaber Marathon: 2:01:39 Stunden (Berlin 2018)

Stadt-Marathons: 1. Hamburg 2013 (Debüt 2:05:30), 2. Berlin 2013 (2:04:05), seither 9 Siege in Folge: Rotterdam, Chicago (beide 2014), London, Berlin (beide 2015), London (2016), Berlin (2017), London, Berlin (2:01:39/Weltrekord), London (2019/2:02:37)

Halbmarathon: u.a. 1. Wörthersee-Halbmarathon 2013

Versuche, 2:00-Stunden-Schallmauer zu durchbrechen: 2017 Monza: 2:00:25 Stunden 2019 Wien: 1:59:40,2 Stunden