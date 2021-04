Manner will 2021 auf Fairtrade umstellen

Mann veröffentlichte am Freitag den Geschäftsbericht für 2020. Für heuer kündigte der Wiener Süßigkeitenhersteller die Umstellung auf Fairtrade-Waffeln, -Schnitten und -Kakao an.

Manner muss für Corona-Jahr 2020 Gewinneinbruch verdauen

Freilich sind Manner-Produkte zumindest in heimischen Supermärkten, die nie zu hatten, omnipräsent. Allerdings hätten die Konsumenten voriges Jahr ihr Einkaufsverhalten verändert, so Manner. "Sie frequentierten die Einzelhandelsgeschäfte weniger häufig. Eine Veränderung, die für Süßwaren als Impulsartikel nicht von Vorteil ist, denn weniger Einkaufsanlässe führen zu weniger Möglichkeiten bei Promotion-Platzierungen zuzugreifen." Auch die Einschränkungen bei Mobilität hätten zu einer Abnahme der Konsumanlässe für "on the go"-Produkte wie der klassischen Mannerschnitte geführt.