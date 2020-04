Mann stürzte bei Corona-Party in Wien-Floridsdorf aus dem Fenster

Ein 22-Jähriger stürzte Montagabend bei einer "Corona-Party" aus einem Wohnungsfenster auf ein geparktes Fahrzeug. Seine Freunde behinderten die Polizisten bei der Hilfeleistung.

Mehrere Polizisten wurden am 6. April gegen 21.15 Uhr wegen einer Lärmerregung in ein Wohnhaus in die Brünner Straße in Wien-Floridsdorf alarmiert. Ein offensichtlich alkoholisierter Mann öffnete den Beamten die Wohnungstür.