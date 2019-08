Mann drohte Ex in Lokal Wien-Favoriten: Festnahme

Ein 33-Jähriger stürmte gestern Abend in ein Lokal in Wien-Favoriten und drohte seiner Ex sowie deren 16-jährigen Sohn. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Mann aggressiv.

Ein 33-jähriger Österreicher begab sich am Sonntag in ein Lokal in Wien-Favoriten, in dem gerade seine 38-jährige Ex-Lebensgefährtin als Kellnerin arbeitete. In dem Lokal beschimpfte und bedrohte er die Frau sowie ihren 16-jährigen Sohn.

Wien-Favoriten: Mann verhielt sich aggressiv