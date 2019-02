Mann droht Ehefrau mit Waffe und Tod: Festnahme in Wien-Favoriten

Am Sonntag kam eine Frau auf die Polizeiinspektion Sibeliusstraße in Wien-Favoriten und meldete, dass ihr Mann sie bereits seit zwei Wochen mehrfach körperlich attackiert und ihr mit dem Umbringen droht.

Am 17. Februar gegen 17:00 Uhr, kam eine 37-jährige Frau auf die Polizeiinspektion Sibeliusstraße in Wien-Favoriten. Sie gab an, dass ihr 37-jähriger Ehemann sie bereits seit zwei Wochen mehrfach körperlich attackiert hatte. Er hatte ihr unter Vorhaltung eines Messers und einer Schusswaffe mit dem Umbringen gedroht.