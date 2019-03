Mann belästigte Kellnerin und ging auf Lokal-Chefs in Wien-Neubau los: Hinweise erbeten

Am 19. Februar befand sich ein unbekannter Täter in einem Lokal in Wien-Neubau. Nachdem er eine Kellnerin belästigt hatte, ging er auch auf die Geschäftsführung los. Der Mann konnte flüchten, die Polizei bittet nun um Hinweise.

Gegen 19.50 Uhr befand sich der unbekannte Mann in einem Billardcafe in der Mariahilfer Straße. Dort begann er die 23-jährige Kellnerin zu belästigen und ihr auf den Po zu greifen. Die Geschäftsführer forderten die Gäste daraufhin auf – einer war Polizeisprecher Patrick Maierhofer zufolge ohnehin bereits mit Lokalverbot belegt -, zu gehen. Diese dachten gar nicht daran und schlugen auf den 29- und den 31-Jährigen ein. Beim Verlassen des Lokals traten sie gegen ein Stiegengeländer, sodass es aus der Verankerung gerissen wurde.

Die Lokalbetreiber nahmen die Verfolgung auf, die ungebetenen Gäste zogen daraufhin Messer und bedrohten die beiden. Die Polizei konnte zumindest einen der Männer, einen Russen, festnehmen. Seinem Begleiter gelang die Flucht.

Mann bedrohte Geschäftsführung: Hinweise erbeten Nach diesem wird nun mit Foto gesucht. Der tatverdächtige Mann ist zirka 1,80 Meter groß und trug einen Drei-Tage-Bart. Hinweise können – auch anonym – bei der Polizeiinspektion Urban Loritz Platz unter der Nummer 01-31310-22390 abgegeben werden.