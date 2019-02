Männer begrapschten Kellnerin in Wien-Neubau und zückten Messer

Am Mittwochabend kam es zu einer wilden Auseinandersetzung in einem Lokal in der Mariahilfer Straße, nachdem zwei Männer einer Kellnerin an den Hintern griffen. Als ihre Vorgesetzten einschritten, wurden sie von den beiden Tatverdächtigen geschlagen und mit Messern bedroht.

Die 23-jährige Frau berichtete ihren Chefs, dass ihr in dem Cafe auf der Mariahilfer Straße von zwei Männern auf den Po gegriffen wurde. Die Geschäftsführer forderten die Gäste auf zu gehen. Diese dachten gar nicht daran und schlugen auf den 29- und den 31-Jährigen ein. Beim Verlassen des Lokals traten sie gegen ein Stiegengeländer, sodass es aus der Verankerung gerissen wurde.

Die Lokalbetreiber nahmen die Verfolgung auf, die ungebetenen Gäste zogen daraufhin ihre Messer und bedrohten die beiden. Die Polizei konnte zumindest einen der Männer, einen Russen, festnehmen. Seinem Begleiter gelang die Flucht.