Mann bei Kellereinbruch auf frischer Tat ertappt

Am Freitag ist ein 26-jähriger bei einem Kellereinbruch in Wien-Floridsdorf auf frischer Tat ertappt worden. Gegen ihn lag bereits eine Festnahmeanordnung vor.

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Freitagnachmittag in Begleitung einer mutmaßlichen Komplizin bei einem Kellereinbruch in einem Mehrparteienhaus in der Axel-Corti-Gasse in Wien-Floridsdorf festgenommen worden. Wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte, gab der Mann zunächst eine falsche Identität an und wehrte sich dann gegen seine Festnahme. Mit gutem Grund, wie sich in weiterer Folge herausstellte: gegen ihn lag eine Festnahmeanordnung vor.