Mangel an Taxifahrern wegen zu strenger Prüfung

Die übertriebene Prüfung der Ortskenntnis sorge laut Uber Österreich-Chef für einen Fahrermangel, worunter der Service am Taximarkt stark leiden würde.

Über die vergangenen Monate war das System am Limit, das Service nicht mehr so zuverlässig wie früher, die Wartezeiten zu lange, die Bedingungen nicht transparent - so die harte Kritik von Uber Österreich-Chef Martin Essl an der derzeitigen Situation am Taximarkt. Wichtigster Auslöser der Probleme sei der große Mangel an Fahrern, hervorgerufen durch eine nicht mehr zeitgemäße strenge Prüfung der Ortskenntnisse.