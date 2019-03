Malaktion: Wien-Favoriten soll bunt werden

Der Wiener Bezirk Favoriten soll in den kommenden Monaten und Jahren farbenfroher werden. Bezirksvorsteher Marcus Franz will 20 Pflanzentröge anmalen lassen.

Die Graffitis in der Per Albin Hansson Siedlung im Rahmen des Streetart Festivals “3 Weeks, 3 Walls” haben gezeigt, dass es eine positive Resonanz gibt für mehr Farbvielfalt und die Gestaltung eintöniger Flächen durch Kunst.

In einem weiteren Schritt werden nun vom Viktor Adler-Markt bis zur Raaber-Bahn-Gasse 20 Pflanzentröge in der Fußgängerzone Favoritenstraße bemalt. Die Bezirksvorstehung ruft dazu malfreudige Schulen, Private und Vereine auf, bei einer gemeinsamen Aktion am Freitag, 17. Mai mit zu machen.