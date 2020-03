Maiaufmarsch der SPÖ am 1. Mai in Wien abgesagt

Die Wiener SPÖ sagt aufgrund der Coronavirus-Krise den traditionellen Maiaufmarsch am 1. Mai in Wien ab.

Der Maiaufmarsch am 1. Mai mit der abschließenden Kundgebung am Wiener Rathausplatz wird heuer aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht stattfinden. Das teilte die Landesparteisekretärin der Wiener SPÖ, Barbara Novak, am Montag bei einem Pressestatement mit.

Auch Wiener Landesparteitag der SPÖ findet nicht statt

"TV-Show" als Aufmarsch-Ersatz geplant

Ganz ausfallen lassen will die Wiener SPÖ die Feierlichkeiten am 1. Mai aber auch nicht. Landesparteisekretärin Barbara Novak kündigte am Montag eine rund 90-minütige "TV-Show" an. Diese soll auf dem Stadtsender W24 bzw. via Stream übertragen werden. Man sei gerade mit Regisseuren und Dramaturgen im Gespräch, was den Ablauf der Show betrifft.