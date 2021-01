Mahrer: Lockdown bis März "vollkommen undenkbar"

Österreich muss zumindest einen Teil der Geschäftswelt rasch wieder öffnen, alles andere wäre eine Arbeitsplatzvernichtung. Eine "Schließung bis März ist für mich vollkommen undenkbar", sagte Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer am Freitagnachmittag.

Lockdown bis April: "Das ist keine Option"

Ein so langer Lockdown wie in Deutschland, wo eine Verlängerung bis Ostern, also bis Anfang April, in Diskussion ist, wäre inhaltlich nicht argumentierbar, sagte Mahrer zur APA. "Das ist keine Option, weil auch die Situationen nicht vergleichbar sind". Er verweist darauf, dass Österreich nun flächendeckende Tests anbiete, dass besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen geimpft werden und dass zusammen mit Masken und Berufsgruppentests "eine Batterie von Werkzeugen" im Kampf gegen das Coronavirus zur Verfügung stehe.