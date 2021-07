Mahrer für "Disco-Gutschein" von 100 Euro fürs Impfen

Jugendliche, die sich impfen lassen, sollten einen Gutschein im Wert von 100 Euro für Nachtlokale, Kinos oder Veranstaltungen bekommen, forderte am Freitag WKÖ-Präsident Harald Mahrer.

Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer (ÖVP) lässt auf oe24.TV und in ÖSTERREICH mit einem Vorstoß zur Steigerung der Impfbereitschaft aufhorchen. Junge sollten für eine Corona-Impfung einen Nacht-Gastro-Gutschein von 100 Euro bekommen, einlösbar in Diskos oder Klubs, bzw. in Kinos oder bei Großveranstaltungen.