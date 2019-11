Männertag 2019: Gratis ins Belvedere in Wien

Am Dienstag ist Internationaler Männertag. Das Untere Belvedere lädt alle Männer an diesem Tag zum kostenlosen Ausstellungsbesuch.

Der 19. November steht Jahr für Jahr ganz im Zeichen der Männer. Wer an diesem Tag Zeit und Lust hat, Kultur zu tanken, kann dies bei freiem Eintritt tun.

Männertag: Gratis das Belvedere besuchen



Das Untere Belvedere in Wien-Landstraße öffnet an diesem Tag für alle Männer gratis seine Pforten. Zu sehen sind in dem Museum die aktuellen Ausstellungen zu Wolfgang Paalen und Johanna Kandl ("Material. Womit gemalt wird und warum" ).