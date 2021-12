Die Initiative "StoP - Stadtteile ohne Partnergewalt" wurde vor mehr als zwei Jahren in Wien-Margareten als Pilotprojekt ins Lebengerufen - und dieses Jahr österreichweit ausgerollt.

Fehlen von echter Gleichstellungspolitik geortet

Rösslhumer und mehrere ihrer Kolleginnen gaben im Rahmen einer Video-Konferenz Einblick in die Arbeit von StoP. "Männergewalt an Frauen gab es schon vor der Pandemie und den Lockdowns, daher ist Corona nicht die Ursache der Männergewalt an Frauen", stellte Rösslhumer fest. Allerdings verschärfe Corona die Situation. Obwohl Österreich an und für sich gute Gesetze und ein flächendeckendes Netz an Opferschutzeinrichtungen habe, sei das Ausmaß der Gewalt an Frauen und Kindern dennoch extrem hoch. Rösslhumer führte dafür mehrere Gründe an, unter anderem fehle eine echte Gleichstellungspolitik. "Dadurch schlittern viele Frauen und Mütter in die wirtschaftliche Abhängigkeit und in die Gewaltfalle", so Rösslhumer. Zudem wies sie auf ein "tief sitzendes patriarchales System bzw. Denk- und Verhaltensmuster, gekoppelt mit Machtmissbrauch, Kontrolle und Besitzdenken" hin, ebenso auf eine gesellschaftliche Frauenverachtung und verbal-sexistische Gewalt in der Sprache.