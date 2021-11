Studie zu Gewalt gegen Frauen: 319 Frauenmorde in elf Jahren

Am Dienstag wurde im Zuge des 2. gewaltschutz-Gipfels eine Studie präsentiert, die 777 Fälle untersucht hat. Es handelte sich um 319 Frauenmorde und 458 versuchte Morde.

33,2 Prozent der Gewalttaten gegen Frauen in Wien

In der Millionenstadt Wien wurden die meisten solcher Taten begangen (33,2 Prozent), danach folgten Niederösterreich (19,6 Prozent) und die Steiermark (zwölf Prozent), geht aus den anlässlich des 2. Gewaltschutz-Gipfels vorgelegten ersten Daten hervor. Eine qualitative Analyse soll im nächsten halben Jahr erfolgen und weitere Erkenntnisse bringen, sagte Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) am Dienstag im Bundeskriminalamt.

Untersuchung von Gewalt gegen Frauen

Bei 80 Prozent kannten Täter und Oper sich

Zu den Beziehungsverhältnissen von Tätern und Opfern kommt die Forscherin zum Schluss, dass mehr als 80 Prozent einander kannten: 45,8 Prozent der Täter und Opfer standen demnach in familiärer Beziehung in Hausgemeinschaft, weitere 15,6 Prozent in familiärer Beziehung, ohne gemeinsam zu leben, 22,9 Prozent in einem Bekanntschaftsverhältnis. Nur 12,9 Prozent von Tätern und Opfern standen in keiner Beziehung zueinander, bei lediglich 2,3 Prozent handelte es sich um eine Zufallsbekanntschaft, bei einem halben Prozent blieb dieser Punkt ungeklärt.