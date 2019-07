Mädchen in Wiener Park verprügelt: 14-Jährige bestreitet Vorwürfe

Nach der Prügelattacke auf eine 13-Jährige im Fridtjof-Nansen-Park in Wien-Liesing konnte die Polizei nun die Rädelsführerin ausforschen. Sie bestreitet, auf das Opfer losgegangen zu sein.

Wie in einem Video ersichtlich, das im Internet veröffentlicht worden war, kam es im Fridtjof-Nansen-Park in Wien-Liesing am 12. Juli gegen 19.00 Uhr zu einem Übergriff einer Gruppe junger Mädchen auf eine 13-Jährige.