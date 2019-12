Mädchen in NÖ gestorben: Eltern keine Mitglieder der FKÖ

Die Freikirchen Österreich (FKÖ) gaben am Dienstag bekannt, dass die Eltern des 13-jährigen verstorbenen Mädchens nicht Mitglieder der kirchlichen Gemeinde seien.

Im Fall einer 13-Jährigen, die im Waldviertel gestorben sein soll, weil ihr die Eltern aus religiösen Gründen eine medizinische Behandlung verweigert haben sollen, haben sich die Freikirchen in Österreich (FKÖ) am Dienstag von den Beschuldigten distanziert. Die beiden seien - entgegen Medienberichten - weder Mitglieder noch Nahestehende der kirchlichen Gemeinde, wurde in einer Aussendung betont.