Mordermittlungen gegen Eltern: Verdächtige weiter in U-Haft

Nach dem Tod einer 13-Jährigen befinden sich die Eltern des Kindes weiterhin in Untersuchungshaft. Es wird wegen Mordes durch Unterlassung ermittelt.

13-Jährige dürfte an chronischer Bauchspeicheldrüsenentzündung gestorben sein

Entzündung aus religiösen Gründen nicht behandelt

Die Verdächtigen wurden bereits Ende September festgenommen, publik wurde der Fall am vergangenen Samstag. Mehrere Geschwister der Toten wurden nach Angaben der Kinder- und Jugendhilfe in einer Betreuungseinrichtung des Landes untergebracht. Von offizieller Seite nicht bestätigt wurden Medienberichte, wonach die Mutter der 13-Jährigen in der Justizanstalt Krems ein weiteres Kind geboren haben soll. Ebenso offen blieb, zu welcher religiösen Gruppierung sich die Beschuldigten bekennen. Medienberichten zufolge sollen die beiden den Freikirchen in Österreich angehören.