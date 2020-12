MA48 gibt Tipps zur Abfallvermeidung rund um Weihnachten

Was tun, um Müllberge zu reduzieren und unerwünschte Geschenke oder Fehlkäufe sinnvoll zu nutzen? Die 48er gibt hilfreiche Tipps zur Abfallvermeidung in der Weihnachtszeit.

48er sorgt für Sauberkeit und hofft auf Unterstützung

In den vergangenen Jahren fielen in der Weihnachtswoche durchschnittlich 550 Tonnen Restmüll und 300 Tonnen Altpapier zusätzlich an. Speziell beim Altpapier steigt das Müllvolumen zu Weihnachten besonders. Der ohnedies starke Paketversand hat Corona-bedingt noch weiter zugenommen. Die 48er appelliert daher, Schachteln nur zusammengefaltet in die Altpapiertonnen zu geben. Dies spart Platz in den Behältern, verhindert Überfüllungen und erleichtert die Arbeit der 48er. Große Kartonagen können selbstverständlich auch auf den Mistplätzen abgegeben werden. "Am besten ist es natürlich, wenn man umweltbewusst einkauft und Produkte mit einem geringen Verpackungsanteil auswählt", betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. "Auch beim Einkauf für die Festtagstafel kann man bereits viel an Lebensmittelabfällen vermeiden, indem man nur so viel kauft, wie man wirklich verarbeiten und essen kann."