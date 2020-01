Luxustaschen leihen: Service nun auch in Wien verfügbar

Was in den USA bereits langjährige Tradition hat, erobert nun auch Wien: Luxustaschen können mit "Bag & Borrow" nun ganz einfach geliehen statt gekauft werden.

Oft ist die heißersehnte It-Bag so schwer zu ergattern wie der Partner fürs Leben - ein Unikat und nicht überall zu finden. Leider ist das Sammeln von Handtaschen eine kostspielige Angelegenheit. Carola Phillips präsentiert nun die Lösung für dieses Problem: Luxustaschen leihen bei BAG & BORROW. Damit heißt es ganz unkompliziert: Täschchen, wechsle dich.

Luxustaschen leihen bei BAG & BORROW

„Das Mieten von Luxus-Taschen hat in den USA eine lange Tradition. Ich habe 18 Jahre in Los Angeles gelebt und dieses Service hier kennen- und schätzen gelernt. Mir gefällt der Gedanke, Dinge nicht immer selbst besitzen zu müssen, sondern sie bei Bedarf einfach ausleihen zu können. Dies entspricht auch dem Zeitgeist der Shared Economy. Denn dieses Modell bedient die große Nachfrage der jüngeren Zielgruppe, der Millennials und der Generation Z, die zwar Individualität und Nachhaltigkeit schätzen, aber sich mit einem Kauf nicht verschulden möchten“, erklärt Carola Phillips, die zuvor in der Filmbranche und als Schmuck-Designerin tätig war.