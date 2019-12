Weltneuheit: Wiener Start-Up lässt Uhren mieten statt kaufen

Das Wiener Uhren-Startup JEDERMANN launcht das weltweit erste Abo-Modell für Armbanduhren. Hochqualitative Uhren lassen sich dabei für wenige Euro im Monat mieten.

Eine innovative Idee aus Wien

JEDERMANN wurde 2018 in Wien gegründet. Das Unternehmen, hinter dem vier Freunde aus Wien stehen, teilt die Begeisterung und Leidenschaft für Uhren und die Vision, eine elegante, aber erschwingliche Uhr zu entwickeln, ohne dabei auf hochwertige Materialien und Komponenten zu verzichten. Jetzt bringt JEDERMANN mit „Watch-as-a-Service“ das weltweit erste Abo-Uhren-Service für Uhren auf den Markt. JEDERMANN-Uhren können so mehrfach gegen andere Modelle getauscht werden.

„Subscription Economy“: Uhren einfach mieten

Einmalkäufe waren gestern. Das Prinzip der „Subscription Economy“, also das zur Verfügung stellen von Produkten und Dienstleitungen auf Basis von Abo-Modellen, wird immer beliebter.

Hier setzt das Wiener Uhren-Startup JEDERMANN mit seinem Uhren-Abo „Watch-as-a-Service (WaaS)“ an. Das Abo erlaubt es, regelmäßig das Armband oder gleich die ganze Uhr zu tauschen. „Geschmäcker ändern sich auch bei Uhren. Mit unserem Abo für Qualitätsuhren können wir die Wünsche unserer Kunden optimal bedienen“, sagt Achim Kaucic, Gründer und Geschäftsführer von JEDERMANN.

Mehr Flexibilität mit einer Uhr im Abo



„Wir haben festgestellt, dass sich unsere Kunden oftmals nicht zwischen zwei oder drei Modellen entscheiden konnten. Statt die Auswahl zu reduzieren, können wir mit dem Abo-Modell mehr Flexibilität anbieten. Gefällt mir als Kunde die Uhr nicht mehr, dann kann ich sie einfach zurückschicken und erhalte mein neues Wunschmodell“, so Kaucic.

Im neuen Abo-Modell kommen Kunden ab 11,90€ pro Monat in den Genuss einer modischen Uhr. Zur Auswahl stehen drei Abo-Optionen mit unterschiedlichen Zusatzservices. So kann im Premium-Paket die Uhr bis zu vier Mal ausgetauscht werden. Die zurückgesendeten Uhren werden vom Unternehmen generalüberholt und second hand weiterverkauft.