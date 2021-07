Luka Wraber: Hat ein zukünftiger Olympia-Athlet Corona-Angst?

Für Luka Wraber stehen die Olympischen Spiele vor der Tür. Der Badminton-Spieler sprach im Vorfeld seines Auftritts in Japan über Corona und Olympia-Medaillen für Österreich.

Luka Wraber darf bei den Olympischen Spielen an den Start gehen - was aber, wenn ihn jemand im Vorfeld mit Corona ansteckt? Wie würde er sich mit Blick auf diese Person verhalten? "Die besten Freunde werden wir wahrscheinlich nicht für kurze Zeit", meint Wraber. "Aber nein, Spaß beiseite. Ich denke, die Frage stellt sich gar nicht", fügt er an.