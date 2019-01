Ludwig zu Waffenverbot in Wien: "Entweder gar nichts oder alles"

Obwohl Wien zu einer der sichersten Großstädte der Welt zähle, will Bürgermeister Michael Ludwig ein Waffenverbot in der ganzen Stadt durchsetzen. Einzelne Zonen, wo Waffen verboten sind, hält er für nicht sinnvoll.

Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Dienstag seine Forderung nach einer Waffenverbotszone für ganz Wien bekräftigt – und eine entsprechende Änderung des Sicherheitspolizeigesetzes (SPG) gefordert, um dies zu ermöglichen. Eine Verordnung nur in einzelnen Gebieten lehnt der Stadtchef ab: “Entweder gar nichts oder alles”, sagte er in der Bürgermeister-Pressekonferenz.