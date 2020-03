Ludwig will Öffnung der Bundesgärten in Wien

Wiens Bürgermeister Michel Ludwig drängt trotz Corona-Krise darauf die Bundesgärten in Wien wieder aufzusperren, wie er in einem am Donnerstag erscheinenden Interview mit der "Presse" bekräftigte

In Wien sind trotz Coronakrise die Parks geöffnet - mit einigen Ausnahmen wie dem Burg- und Volksgarten oder dem Augarten. Diese verwaltet nämlich der Bund.

Ludwig betonte, dass der Zugang zum öffentlichen Raum in einer Großstadt anders zu bewerten sei als im ländlichen Raum: "Deshalb dränge ich bei der Bundesregierung weiter darauf, dass die Bundesgärten in Wien, also im dicht verbauten Gebiet, wieder geöffnet werden. Denn je mehr man in einer Großstadt abschließt, desto mehr werden sich bei schönem Wetter dann in den verbleibenden Freiflächen drängen. Das ist kontraproduktiv."

Gespräche mit dem Bund darüber habe es bereits gegeben. "Es ist angedacht, nach Auflockerung der Maßnahmen, die Bundesgärten wieder zu öffnen", berichtete Ludwig. Das zeichne sich derzeit aber nicht ab, weshalb Wien die Öffnung im Stadtgebiet schon früher erreichen will.