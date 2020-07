Ludwig: Corona-Ampeln für Wiener Bezirke nicht sinnvoll

Im Rahmen des Corona-Ampelsystems schließt Michael Ludwig eine Differenzierung nach einzelnen Wiener Bezirken aus. Dies sei in einer Großstadt nicht möglich, er sehe Wien "als eine gesamte Einheit".

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hat am Freitagnachmittag vor Journalisten versichert, dass er dem am Donnerstag angekündigten Corona-Ampelsystem der Bundesregierung "sehr offen" gegenüber steht.

Was der Stadtchef allerdings betont: Eine Differenzierung der Bundeshauptstadt nach einzelnen Bezirken bei der Ampelfarbgebung wird nicht kommen. Das mache in einer Großstadt keinen Sinn.

Corona-Ampel: Ludwig will in Wien nicht nach Bezirken differenzieren

Die Bundesregierung will die Corona-Lage in Österreich mithilfe eines Ampelsystems möglichst regional differenziert betrachten können. Dass in Wien hier ebenfalls bei der Beurteilung der Situation nach einzelnen Stadtteilen oder Bezirken unterschieden wird, kann sich der Bürgermeister aber nicht vorstellen. "Wien wird sicher nicht einzelne Bezirke anders behandeln, weil das in einer Großtstadt auch nicht möglich ist. Von daher sehe ich Wien immer als eine gesamte Einheit", sagte er.