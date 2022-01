Lucas Cordalis nicht im RTL-Dschungelcamp: Corona-Infektion

Am 21. Jänner 2021 startet das RTL-Dschungelcamp 2022 in Südafrika. Zum Start werden nun allerdings nur 11 Stars einziehen - Lucas Cordalis muss wegen einer Coronavirus-Infektion passen.

Bei dem Sänger wurde bei einem PCR-Test nach der Einreise in Südafrika das Coronavirus nachgewiesen. Lucas Cordalis geht es gut, er hat keinerlei Symptome. Seit dem positiven Testergebnis befindet sich der Ehemann von Daniela Katzenberger in Selbstisolation und wird medizinisch betreut.

Harter Schlag für Lucas Cordalis

Lucas Cordalis bei Start des Dschungelcamps 2022 nicht dabei

Weitere Corona-Fälle im RTL-Produktionsteam vor Ort

Auch im Produktionsteam vor Ort in Südafrika hat es positive Corona-Testergebnisse gegeben. Darauf waren die Verantwortlichen vorbereitet und die Dschungelcamp-Produktion läuft wie geplant weiter. Die positiven Coronafälle im Team stehen in keinem Zusammenhang mit der Infizierung von Lucas Cordalis, wie RTL betont.



"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab Freitag, 21. Januar 2022, um 21.30 Uhr bei RTL. Auf RTL+ steht das Dschungelabenteuer im Livestream und in voller Länge im Anschluss an die Shows zum Abruf bereit.