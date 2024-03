Lorenz Böhler: Brandschutz laut Stadt Wien anderorts besser

Andere Wiener Spitäler dürften keine vergleichbaren Probleme mit dem Brandschutz haben wie das Lorenz-Böhler. Denn dieses sei aufgrund seiner Konstruktion ein Sonderfall, so Wohn- und Baustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) am Mittwoch im Gemeinderat.

Stahlskelettbauweise

"Der betroffene Teil des Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhauses ist in einer für Wien einzigartigen Konstruktion ausgeführt, nämlich in einer sogenannten Stahlskelettbauweise. Alle anderen Spitäler in unserer Stadt haben bessere Brandschutzeigenschaften, weil sie aus einer Stahlbeton- oder Ziegelbauweise sind", erklärte Gaal.