Londons Bürgermeister verlost EURO-Finaltickets an Impfwillige

Londons Bürgermeister Sadiq Khan will mit einer Verlosung von Tickets für das EM-Finale die Impfbereitschaft in seiner Stadt erhöhen.

In der britischen Hauptstadt ist die Hoffnung groß, dass England am Mittwoch im Halbfinale gegen Dänemark erstmals ins EM-Finale einzieht und dann am Sonntag in Wembley um den Titel spielt. Neben den Endspiel-Karten gibt es 50 Ticketpaare für die Fanzone zu gewinnen - das traditionelle Public Viewing am Trafalgar Square ist in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie eine geschlossene Veranstaltung. Für alle Londoner, die in sozialen Medien über ihre Corona-Impfung posten, sollen sich die Gewinnchancen verdoppeln.