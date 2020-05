Bei der Wiener Reichbrücke in Wien ist dichter Rauch zu sehen. ©VIENNA.at/Leserreporter Juan C.

Bei der Wiener Reichbrücke in Wien ist dichter Rauch zu sehen. ©VIENNA.at/Leserreporter Juan C.

Lokal auf Sunken City an der neuen Donau in Wien ausgebrannt - Sperre der Reichsbrücke

Auf der Sunken City an der Neuen Donau in Wien ist am Mittwoch ein Lokal in Flammen aufgegangen. Es war dichter Rauch zu sehen. Die Berufsfeuerwehr gab Alarmstufe 2 und rückte mit 15 Fahrzeugen an.

Auch ein Boot und insgesamt 70 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Bei dem betroffenen Lokal handelt es sich um eine auf der Neuen Donau schwimmende Bar - das Feuer ist kurz nach 9 ausgebrochen.

Das Holzgebäude war nicht mehr zu retten. Zum Zeitpunkt des Brandes war das Lokal leer, trotz des erheblichen Sachschadens gab es keine Verletzten. Die Reichsbrücke wurde während des Einsatzes komplett gesperrt, berichtete die Polizei. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen, wie sie per Aussendung am Mittwochvormittag wissen ließ.

Möchten auch Sie Leserreporter für VIENNA.at werden?

Alle Infos finden Sie hier.