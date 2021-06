Lösungen für Kindergärten zum Schutz vor Corona gefordert

Mit Mitte Juni ist zwar ein Großteil des Kindergartenpersonals gegen das Coronavirus immunisiert, die Kinder sind jedoch nicht getestet. Es werden Lösungen gefordert.

Lutschertests könnten mehr Sicherheit bringen

Mittlerweile gebe am Markt für Kinder sogenannte Lutschertests, die schnell und einfach angewandt werden könnten. Diese regelmäßigen Testungen würden Sicherheit für das Personal, die anderen Kinder und für die Familien bringen. "Wenn alle durch regelmäßige Testungen der Kinder ihren Solidaritätsbeitrag leisten, kann auch endlich der Kindergarten wieder Möglichkeiten im pädagogischen Alltag schaffen, die in den letzten Monaten nicht umgesetzt werden konnten - z.B. Ausflüge, Theater, Museum, etc.", hieß es in einer Aussendung vom Mittwoch.

Der Lutschertest könnte jeweils am Sonntag oder spätestens Montag in der Früh mit den Eltern zuhause durchgeführt werden. Ein sicherer Start am Montag wäre damit gewährleistet. Die Verteilung der Lutschertests an die Eltern könnte über die Bildungseinrichtungen erfolgen. Im Unterschied zur Schule haben die Kindergärten in Wienauch in den Sommermonaten fast durchgehend offen.