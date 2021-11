Lockdown: Sportartikelhändler fürchten erneut um Wintersaison

Der aktuelle Lockdown setzt vielen Branchen zu: Die österreichische Sportartikelbranche fürchtet erneut einen Totalausfall der Wintersaison.

Sportartikelhandel: "Saison hängt schon am seidenen Faden"

Die Branche habe gehofft, einen solchen Verlust im heurigen Winter verhindern zu können, "doch die Saison hängt schon am seidenen Faden, bevor sie überhaupt begonnen hat", so Branchenvertreter Gernot Kellermayr am Dienstag.