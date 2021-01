Sporthandel: Lockdown-Verlängerung "absolutes Worst-Case-Szenario"

Der Sportartikelhandel wird von der Lockdown-Verlängerung in einer umsatzstarken Zeit getroffen. Wirtschaftlich ist es für die Branche ein "absolutes Worst-Case-Szenario".

Die Verlängerung des Corona-Lockdowns trifft den Sportartikelhandel in einer normalerweise umsatzstarken Zeit. Wirtschaftlich sei es ein "absolutes Worst-Case-Szenario", vor allem für jene Geschäfte in Tourismusgebieten, sagte WKÖ-Branchensprecher Michael Nendwich zur APA. Der Februar sei normalerweise der stärkste Monat, der dieses Jahr nahezu komplett ausfallen werde. "Aus gesundheitspolitischer Sicht sind die Maßnahmen aber absolut nachvollziehbar und notwendig.".

Aktuell Umsatzausfälle von bis zu 95 Prozent

Die Wintersport-Wirtschaft mit 700 bis 800 Sportartikelgeschäften - fast ausschließlich Familienbetriebe - in touristischen Regionen erzielte zuletzt mit 6.500 Mitarbeitern laut Branchenschätzungen einen Umsatz von 500 bis 700 Mio. Euro. Weiters sind rund 2.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich bei der heimischen Skiindustrie beschäftigt, die wirtschaftlich stark vom touristischen Sportfachhandel abhängig ist.

"Wir müssen einen negativen Domino-Effekt in der heimischen Wintersport-Wirtschaft unbedingt vermeiden. Wirtschaftlich zu retten wird diese Wintersaison für den touristischen Sportfachhandel aus heutiger Sicht nicht mehr sein", so Nendwich. Derzeit gebe es Umsatzausfälle von bis zu 95 Prozent. "Das geht an die betriebswirtschaftliche Substanz, daher ist jetzt rasche Liquidität für die Händler am wichtigsten."