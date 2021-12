Lockdown schadete besserer Stimmung unter KMU nicht

Die Stimmung unter den österreichischen Klein- und Mittelunternehmen (KMU) hat sich positiv verändert. Das zeigt eine Befragung von knapp 1.500 Unternehmen durch die Creditreform im Oktober und November.

Das Ergebnis der Befragung wurde am Dienstag veröffentlicht. Der neueste Lockdown habe an der besseren Stimmung nichts geändert, schließlich laufen die staatlichen Hilfsprogramme weiter und viele KMU hätten aus bisherigen Lockdowns gelernt, so Creditreform-Chef Gerhard Weinhofer.