Lockdown: Privat dürfen sich nur noch zwei Haushalte treffen

Auch im privaten Bereich soll es zu geregelten Einschränkungen während des Lockdowns kommen. Nur zwei Haushalte dürfen sich zukünftig in Wohnungen treffen, nach 20 Uhr herrscht de facto ein "Besuchsverbot".

Ausgangsbeschränkung: De facto "Besuchsverbot" in Wohnungen

Nach 20.00 Uhr gilt - jedenfalls bis 12. November - de facto ein Besuchsverbot in den Wohnungen von Freunden und Bekannten. "Man darf den eigenen Haushalt nicht mehr verlassen, um andere Menschen zu besuchen", betonte Kurz. Ausgenommen davon sind Paare, die nicht an der selben Adresse gemeldet sind. "Uns ist vollkommen klar, dass diese Maßnahmen unpopulär sind", meinte der Kanzler. Sie seien aber notwendig, um explodierende Infektionszahlen mit dem Coronavirus und "Zustände wie in anderen Ländern" zu vermeiden.