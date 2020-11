Lockdown: Polizei mit "erhöhtem Kontrolldruck"

Einen "erhöhten Kontrolldruck" seitens der Polizei zur Einhaltung der Vorgaben im Lockdown wird es zwar geben, aber gezielte Schwerpunktaktionen sind "nicht vorgesehen".

Das sagte Innenministeriumssprecher Patrick Maierhofer am Montag. Die Beamten seien bei Verstößen gegen die Verordnung angehalten, zunächst den Dialog zu suchen und nicht gleich zu strafen. Bei absichtlichen Zuwiderhandlungen und groben Verstößen sei aber mit Konsequenzen zu rechnen.

Lockdown-Kontrollen im Zuge der "normalen polizeilichen Tätigkeit"

Die Kontrollen im Lockdown finden - sowohl in der Stadt wie auch am Land - im Rahmen der normalen polizeilichen Tätigkeit statt, betonte Maierhofer. "Man muss jetzt nicht damit rechnen, dass an jeder Ecke ein Polizist steht." Es werde auch nicht mehr Personal eingesetzt, es würden sich bloß die Aufgaben verschieben, zumal - wie die Erfahrungen im Frühjahr gezeigt haben - mit weniger Kriminalität im Lockdown zu rechnen ist.